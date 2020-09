Malta wil opmerkelijk cadeau dat prins George (7) kreeg terug

Kensington Palace maakte zaterdag bekend dat de oudste zoon van kroonprins William en kroonprinses Kate een prehistorische haaientand heeft gekregen van de 94-jarige Attenborough. De tand viel erg in de smaak bij de jonge prins. ,,Hij vroeg wat het was, hoe groot het was en ga zo maar door. Hij was erg geïnteresseerd. Hij leek het erg leuk te vinden. Hij is erg geïnteresseerd in fossielen", zei de natuuronderzoeker daarover. ,,Ik herinner me dat toen ik zijn leeftijd had, ik fossielen kreeg van een volwassene, dus ik dacht: ik doe hetzelfde.”



Prins George is volgens zijn vader een groot fan van Attenborough. Ook prinses Charlotte (5) en prins Louis (2) waren onder de indruk van het bezoek. ‘Sir David’, in zijn jeugd een verwoed verzamelaar van fossielen en andere natuurlijke overblijfselen, bezocht Kensington Palace vanwege de voorvertoning van zijn nieuwe documentaire. De Britse royals kregen donderdagmiddag een privé-preview in de tuin van hun optrekje in Londen.