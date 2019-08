Man achter hits als I Gotta Feeling en When Love Takes Over op 58-jarige leeftijd overleden

Rister, die oorspronkelijk uit Duinkerken komt, was de schaduwcomponist van David Guetta. Hij creëerde grote hits als I Gotta Feeling van The Black Eyed Peas, maar ook When Love Takes Over (een samenwerking tussen Guetta en Kelly Rowland). Voor die laatste track won hij in 2010 een Grammy Award.



Op Instagram reageert Guetta op het overlijden van zijn vriend en collega. ‘We hebben samen de meest belangrijke en mooie momenten van mijn leven meegemaakt toen we samen I Gotta Feeling produceerden en daarmee zestien weken op nummer een stonden in Amerika.’ Hij noemt Rister een van de meest loyale mensen die hij heeft gekend. ‘Hij had zoveel talent en was zo'n genereus persoon.’