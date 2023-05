Man Bijt Hond-gezicht Grietje Post (85) overleden

Post viel in 2012 in de smaak nadat er een reportage over haar werd gemaakt rondom Koninginnedag. ‘Haar aimabele karakter, haar gevatte opmerkingen en haar simpele levensstijl maakten dat ze opviel tussen alle bijzondere mensen die we in Man bijt hond tegen het lijf liepen. Op haar 75e begon voor haar daarmee een late en ongeplande carrière als tv-persoonlijkheid’, kijkt Drent terug.