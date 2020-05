Man bijt hond heeft zich bij SBS ontwikkeld tot open inrichting

Bij M gingen over de jongeren die lijden onder de coronacrisis, bij Beau over de strandtenthouders. Maar weet u wie het ook zwaar hebben? Teddyberen. Die mogen namelijk ook niet naar buiten. Dus lezen Jos en Agnes van Kampen uit Obdam hun honderden pluchen huisgenoten boekjes voor. Of ze zetten ze te luchten aan de rand van de tuin, in de hoop dat passanten anderhalve meter afstand houden. Weten de beren eigenlijk wat corona is? Agnes denkt van niet. Ze zijn niet zo intelligent, vertrouwt ze de camera toe.



Wie denkt dat Agnes en Jos typetjes zijn van Draadstaal-duo Dennis van de Ven en Jeroen van Koningsbrugge heeft het mis. Deze mensen bestaan echt. Ze kwamen gisteren langs in Man Bijt Hond XL. Sinds de overstap naar SBS 6 heeft het programma zich ontwikkeld tot open inrichting voor excentrieke Nederlanders met een kleiner of groter gebrek. De overbekende voice-over is gebleven, maar de quasi-intellectuele ondertoon die de rubriek bij de publieke omroep kenmerkte, is verdwenen.