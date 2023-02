Man die rapper Nipsey Hussle vermoordde moet 60 jaar zitten

MAFS Liefdes­avon­tuur van Wilfred en François abrupt geklapt: 'Mijn gevoel gaf het al aan’

Waar François en Wilfred het perfect gematchte bruidspaar leken in Married at first sight, zijn de twee nu toch van hun roze wolk gevallen. En hard ook. In een nieuwe aflevering van het RTL4-programma onthulde Wilfred woensdagavond dat zijn liefdesavontuur met François zelfs aan een eind is gekomen. ,,Hij gaf aan dat hij die vlinders niet had.”