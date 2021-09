Man krijgt 4000 telefoontjes per dag nadat zijn nummer in Netflix-hit Squid Game verschijnt

Een Zuid-Koreaanse man krijgt wel vierduizend telefoontjes per dag nadat zijn nummer te zien was in de populaire Netflix-serie Squid Game . Dat meldt de South China Morning Post .

In de serie, die in verschillende landen de meest bekeken show is op dit moment, deelt een man visitekaartjes uit met een achtcijferig telefoonnummer. Hij zegt dat ze hem moeten bellen als ze mee willen doen aan het dodelijke survivalspel waar de serie om draait.

Alleen blijkt dat telefoonnummer dus ook in het echt te bestaan. De anonieme ‘eigenaar’ van het nummer, een man van in de veertig, wordt dag en nacht gebeld en zegt dat hij niet meer normaal kan leven. Hij vertelde aan tv-zender MBC dat hij zo'n 4000 belletjes per dag krijgt, van jong klinkende mensen die zeggen dat ze ‘ook in het spel willen’.

Eerst dacht hij dat het spam was; hij kent de show niet. Maar kort daarna legde een van de bellers uit dat zijn nummer in de televisieserie te zien is. Zijn nummer aanpassen is niet zo makkelijk, want de man gebruikt het nummer al tien jaar en is gelinkt aan zijn eigen bedrijf. Hij neemt nu slaappillen om om te kunnen gaan met de ‘stressvolle situatie’.

Kinderspel

In Squid Game krijgen honderden mensen de uitnodiging om mee te doen aan een toernooi. Niet zomaar een toernooi, maar een waarbij de winnaar maar liefst 45,6 miljard won (40 miljoen dollar) kan winnen. Om die prijs binnen te slepen moeten de deelnemers kinderspelletjes doen. Dat klinkt simpel, maar schijn bedriegt. Er zit een dodelijke en gruwelijke twist aan de spelletjes waardoor de deelnemers hun leven niet zeker zijn. De serie wordt dan ook vergeleken met de Hunger Games-films. In die films moeten mensen meedoen aan een spel waar alleen de winnaar zal overleven.

Terwijl Netflix met de man in gesprek is om het probleem te verhelpen, heeft een Zuid-Koreaanse presidentskandidaat op Facebook gezegd dat hij het nummer wel voor bijna 75.000 euro wil overnemen. De politicus, Huh Kyung-young, is bekend van zijn excentrieke manier van campagnevoeren.

