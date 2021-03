Management bevestigt: André Hazes en Monique verbreken verloving

Hazes leek er zo zeker van te zijn: na een turbulente tijd, waarin de twee meermaals uit elkaar gingen en de zanger zelfs even de liefde vond bij Bridget Maasland, is Monique tóch de ware voor hem. Op 12 december verrast hij zijn nietsvermoedende Monique in het Wereld Museum in Rotterdam: in een romantische setting gaat hij op zijn knieën voor de liefde van zijn leven. Monique zegt uiteraard ja.



Hoe rooskleurig het er na het huwelijksaanzoek ook allemaal uitzag: de relatie tussen André en Monique weet dus opnieuw geen stand te houden. Weekblad Story meldde eerder vandaag op basis van een betrouwbare bron dat het stel de verloving zou hebben verbroken en André is vertrokken uit hun gezinswoning. Mogelijk is hij vertrokken naar zijn oude woning in Vinkeveen, dat nog op zijn naam blijkt te staan. De bom zou zijn gebarsten na hun reis naar Bonaire, waar ze vorige week waren om hun adoptie-ezeltjes voor de eerste keer te ontmoeten. Het management van Hazes bevestigde de breuk daarna aan De Telegraaf.



Het management zegt namens André over de breuk: „Het leek allemaal goed te gaan. André voelde zich helemaal honderd procent fit. Door de coronacrisis kon hij zich focussen op een gezonder leven, wat zijn vruchten afwierp. Ook thuis leek het in eerste instantie allemaal goed te gaan. Alles heeft hij er aan gedaan om het thuis goed te houden. Hij was weer vaker thuis en de band met kleine André ging ook stukken beter. Tot enkele weken geleden. Er kwamen toch weer meer spanningen. Hierdoor ook weer meer ruzies. Ze hebben veel gesproken en zijn tot het besluit gekomen om uit elkaar te gaan.”



Het management van Westenberg heeft inmiddels ook gereageerd op het nieuws. ‘André heeft er inderdaad voor gekozen bij het gezin weg te gaan’, luidt het korte statement. De blondine deelde vanochtend een foto met hun zoontje. ‘Onvoorwaardelijk’, schreef ze daarbij. Roxeanne Hazes reageerde daaronder met twee hartjes. Sterrenfotograaf William Rutten liet weten dat ‘niets anders er toe doet’.