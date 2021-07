Manager Scarlett Johansson haalt uit naar Disney: ‘Schandalig hoe jullie haar loon bekend hebben gemaakt’

MovieInsiders Podcast De Luizenmoe­der-film: Raar, heel bijzonder of stomverve­lend huiswerk?

29 juli Kijkcijferknaller De Luizenmoeder hield Nederland in 2018 en 2019 een spiegel voor. Krijgen we die spiegel opnieuw voorgeschoteld in de bioscoop? En is de transitie van serie naar film überhaupt geslaagd? Gudo en John van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders nemen plaats in de schoolbanken, steken hun vinger op en geven de antwoorden.