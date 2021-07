Måneskin schrijft hitgeschiedenis met tweede nummer 1-hit

Céline Dion brak in 1988 door dankzij haar songfestivaloverwinning voor Zwitserland. Ne Partez Pas Sans Moi werd, anders dan Waterloo , geen nummer 1-hit; daarvoor moest ze nog wachten tot 1995, toen Think Twice bovenaan kwam. In 1998 scoorde ze haar tweede en voorlopig laatste nummer 1-hit met My Heart Will Go On.

Beggin’ van Måneskin is een cover van het origineel van The 4 Seasons uit 1964, dat geen hit werd in ons land. Dat gebeurde wel in uitvoeringen van Madcon (nummer 1 in 2008) en Sandra van Nieuwland (nummer 1 in 2012). Måneskin nam het nummer op in 2017 voor het programma X Factor Italia, waar de groep toen aan deelnam. Dankzij de winst op het songfestival is het liedje nu over de hele wereld een grote hit. Ook I Wanna Be Your Slave staat in grote delen van de wereld in de top 10. In de Single Top 100 staat dat nummer deze week op de zevende plek.