Manneken Pis moet een oranje pakje kopen voor staatsbezoek Willem-Alexander en Máxima

“Het werd hoog tijd dat dit Brusselse icoon in oranje werd gestoken. Het is een kleurrijke opmaat naar het driedaagse staatsbezoek van het Nederlands koninklijk paar aan België”, laat ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan weten. Als het aan hem ligt, kan Manneken Pis zijn nieuwe outfit komende zomer ook aan wanneer de Nederlandse voetbalsters op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland spelen.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.