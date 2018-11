Manon viert vroeg carnaval en Maan is broek vergeten

Roze jurk Aretha Franklin geveild voor 10.000 dollar

2:51 Een avondjurk van de in augustus overleden zangeres Aretha Franklin heeft op een veiling in New York 10.000 dollar opgebracht, zo meldt veilinghuis Julien's Auctions. De roze jurk, versierd met pailletten, droeg de Queen of Soul tijdens een concert in 1993.