De rechtbank in Amsterdam heeft Manuel Broekman vrijgesproken van aanranding. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2000 euro geëist.

Broekman, bekend van films als Hartenstraat en Feuten, werd verdacht van aanranding. Simeon Burmeister, de advocaat van Manuel Broekman, is opgelucht dat zijn cliënt is vrijgesproken van aanranding. ,,We zijn het ook eens met de uitspraak”, laat Burmeister weten in een korte verklaring. ,,Ik ben blij dat Manuel door kan gaan met zijn leven.” Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat in de zaak van Manuel Broekman. Het OM heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Volgens de tenlastelegging van het Openbaar Ministerie zou de acteur op of omstreeks 4 juli 2020 het slachtoffer hebben gedwongen tot het plegen van een of meerdere ontuchtige handelingen in Amsterdam. De vrouw die zegt in 2020 door Broekman te zijn aangerand, wilde een schadevergoeding voor de immateriële en materiële schade die ze door de aanranding heeft opgelopen, zoals de therapie die ze na het vermeende incident heeft gehad.

Het vermeende slachtoffer verklaarde twee weken geleden in de rechtbank in Amsterdam dat de schadevergoeding namens haar advocate wordt gevorderd. Zelf had ze naar eigen zeggen als enige eis dat ze haar verhaal tegen Broekman zelf kon doen. ,,Ik ben niet op zijn geld uit”, zo zei ze. Ze las geëmotioneerd haar eigen verklaring voor over de impact die het heeft gehad. ,,Jij bent sinds 4 juli 2020 niet meer weg geweest uit mijn gedachten.”

Ze beschuldigt Broekman ervan haar tijdens haar werk in een bar in Amsterdam haar bij de borsten en in het kruis te hebben gegrepen. Dat zou gebeurd zijn toen ze samen met hem op de foto ging. De acteur was volgens haar onder invloed op dat moment en zou na afloop zijn excuses hebben aangeboden.

De 35-jarige Broekman, die eerder al zei onschuldig te zijn, was bij de behandeling van de zaak niet in de rechtbank aanwezig. Zijn advocaat Simeon Burmeister las namens hem wel een korte handgeschreven verklaring voor. Daarin zegt de acteur zich niet te herinneren met de barvrouw op de foto te zijn geweest omdat hij door zijn bekendheid vaker voor een selfie wordt gevraagd. ,,Wel kan ik zeggen dat ik tijdens het maken van een foto niemand ooit op een plek heb aangeraakt. Ik heb niemand aangerand”, zegt hij daarin onder meer. ,,De beschuldiging is erg hard aangekomen. Ik ben erg geschrokken.”

