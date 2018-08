Manuel 'slurpkust' met vriendin Adriana en bij Gerard giert het letterlijk

Afkickende Demi Lovato haalt streep door restant van haar tournee

20:45 Demi Lovato neemt voorlopig de tijd voor haar herstel. De zangeres, die momenteel in een afkickkliniek verblijft, heeft een streep gehaald door de resterende concerten van haar Tell Me You Love Me wereldtournee. Demi zou dit najaar optreden in Zuid-Amerika.