Marc-Marie grapt over ‘crematoriumhuis’ Guus: ‘Komt er nog een duikplank?’

Marc-Marie Huibregts heeft Guus Meeuwis gisteravond flink geplaagd met het omstreden uiterlijk van zijn nieuwe villa in Tilburg. De cabaretier vertelde bij Beau dat hij vaak langs het pand rijdt, maar nooit iets ziet doordat het ‘één grote zwarte muur’ is. ,,Och, hier is het crematorium, denk ik dan.’’

Meeuwis kocht in 2018 voor 1,1 miljoen euro een lap grond aan de Bredaseweg, met daarop een landhuis van 103 jaar oud. Dat liet de zanger met de grond gelijk maken om er een hele nieuwe villa te bouwen.

Het bijzonder strakke, vrijwel raamloze eindresultaat zorgde voor ophef onder veel Tilburgers. Die vonden het een regelrechte misdaad om de mooie straat te verminken met een gebouw dat wel heel sterk zou lijken op een uitvaartcentrum.

Volledig scherm Nieuwbouwhuis van Guus Meeuwis op de Bredaseweg © Pix4Profs / Joris Buijs

Marc-Marie, samen met Guus gisteravond te gast bij Beau, vroeg zich af of de zanger inmiddels al in het huis woont. ,,We zitten er al in hoor’’, zei Guus, waarop de komiek uitlegde waarom hij het vroeg. ,,Je kunt het van de weg niet zien hè, omdat het één grote zwarte muur is’’, grapte hij. ,,Ik rijd er heel vaak langs. Och, hier is het crematorium, denk ik dan. Het is een heel groot zwart gebouw.’’

Frans Bauer, die ook aan tafel zat, nam het meteen voor zijn collega op en zei dat hij het wél mooi vindt. ,,Ik ben wel druk met cake bakken’’, reageerde Guus, sportief als altijd, verwijzend naar het baksel dat vaak bij uitvaartplechtigheden wordt genuttigd.

Quote Komt er nog een duikplank uit dat gat? Marc-Marie Huibregts

De redactie van de RTL 4-talkshow was ondertussen druk bezig een foto in beeld te krijgen van de woning. ,,Neem maar gewoon een bunker, jongens’’, grapte Beau van Erven Dorens, die vermoedde dat het pand nog niet af was toen Marc-Marie er de laatste keer langsreed. ,,Nee precies, vorige week dinsdag niet af nog?’’ grapte Marc-Marie.

Uiteindelijk kwam de foto in beeld, waarop vooral de langwerpige inkeping in de gevel te zien was. ,,Komt er nog een duikplank uit dat gat?’’ lachte Marc-Marie voor het oog van 1,3 miljoen kijkers.

Als een liedje

Meeuwis legde eerder al uit waarom hij het oude landhuis had laten slopen. ,,Het was eigenlijk niet meer te renoveren’’, zei hij. ,,Niet naar de wensen van de moderne tijd. De vooruitgang houden we niet tegen.’’

De zanger riep mensen toen op niet te snel te oordelen. ,,Wij zijn er meer dan blij mee’’, verwees hij naar zichzelf en verloofde Manon Meijers. ,,Het is net als een liedje, je moet het pas beoordelen als het af is. En tot die tijd heeft het geen enkele zin om ernaar te luisteren of het te laten horen.’’

Bekijk de eerdere video over de ophef rond het huis van Guus Meeuwis: