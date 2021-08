Marc-Marie Huijbregts aangevallen in hartje Amsterdam

Cabaretier en televisiepersoonlijkheid Marc-Marie Huijbregts is vanochtend op de Herengracht in hartje Amsterdam aangevallen. Dat laat hij weten op social media. Hij is ongedeerd, maar wel geschrokken en nog ‘een beetje in de war’.

Hij reed vanochtend op de fiets op de Herengracht en haalde een auto in die heel langzaam reed, vertelt Huijbregts in een video op de Instagrampagina van zijn podcast Marc-Marie en Aaf vinden iets. ,,Ze kwamen ineens mijn kant op, dus ik rinkelde met mijn bel, zo van ‘ik rijd hier’. Ik stopte, stapt die vrouw uit, een oude kogelstootster ofzo, en die slaat mij keihard midden in mijn gezicht”, vertelt hij terwijl hij over zijn wang wrijft.

Het was volgens hem een oudere vrouw, die hij ‘moeilijk een klap terug kon geven’. Haar man stapte ook uit en zei ‘ik duw je in het water’. ,,Ik vroeg: zijn jullie dronken, jullie zijn niet normaal. Zeiden ze: ‘homo dit en homo dat’ natuurlijk. Ik ben super geschrokken. Ik heb de politie gebeld en kan ergens komende week aangifte doen, want dit kan zomaar niet”, zegt Huijbregts. Het is een Audi, vertelt hij erbij, en noemt vervolgens ook het kenteken.

Op Twitter is hij op zoek naar ‘het lieve meisje dat er bij was toen ik vanochtend op de Herengracht werd aangevallen’. ,,Graag als getuige, want zij heeft het allemaal gezien”, verduidelijkt hij in het filmpje. Hij heeft er spijt van dat hij niet meteen het bewuste stel heeft gefilmd. ,,Ze zijn gewoon knettergek.”

Huijbregts en zijn podcastmaatje Aaf Brandt Corstius hebben nog een kopje koffie gedronken ‘om even bij te komen’.

