Marc-Marie Huijbregts doet oudejaarsconference

Huijbregts maakte vanaf 2000 in totaal zes soloprogramma's, waaronder Opdat ik niet vergeet en Florissant. Op televisie was hij te zien in We zijn weer thuis (VPRO), 't Schaep met de 5 Pooten (KRO) en als Sorrypiet in het Sinterklaasjournaal (NTR). Huijbregts is vaste tafelheer in De Wereld Draait Door (DWDD).