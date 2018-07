Marc van der Linden eist ruim twee ton van 'nalatige' schoonheidskliniek

Volledig scherm Diana Gabriels © PR Gabriels had eerder dit jaar een voor- en nafoto van de ruim 120 kilo afgevallen Van der Linden gebruikt in een uitlegfilmpje over maagverkleiningen. Toen de royalty-expert dat ontdekte, nam hij vrijwel direct juridische stappen tegen de kliniek. Vervolgens kwam het tot een schikking waarin werd afgesproken dat het bedrijf op de site een rectificatie zou plaatsen. Dat gebeurde ook, maar volgens Van der Linden en zijn jurist was het overeengekomen excuus, gepubliceerd vanaf 7 juni, matig of soms helemaal niet zichtbaar op de site. Omdat de kliniek zich in zijn ogen niet aan de afspraak hield, eist hij alsnog 220.000 euro van Diana Gabriels.



Gabriels , die ettelijke BN'ers zoals Samantha de Jong (Barbie) behandelde, is zich van geen kwaad bewust. Volgens de consulente heeft zij zich aan de regels van de schikking gehouden en was de rectificatie wel degelijk voldoende zichtbaar. ,,Ik begrijp werkelijk niet waarom Marc van der Linden dit zo hoog speelt. Ik heb hem meermaals mijn excuses aangeboden en hem, bij wijze van schikking, ook nog eens het absurd hoge bedrag van 10.000 euro betaald voor onrechtmatig gebruik van zijn foto's. Daarnaast blijft hij in de media kwaad spreken over mijn praktijk. Dat is buitengewoon vals. Kennelijk zit de man in geldnood of zoekt hij over mijn rug extra publiciteit. Dat laatste heb ik niet nodig. Aan klanten, ook uit de Nederlandse showbizz, echt geen gebrek.''



Banners

Ze heeft inmiddels een kort geding tegen Van der Linden aangespannen om haar gelijk te halen. ,,Ik laat me niet in de maling nemen door Van der Linden en lig geen seconde wakker van zijn claim'', aldus Gabriels, die de rectificatie sinds kort prominent op haar site heeft staan. ,,In het begin was die misschien niet erg goed zichtbaar, omdat mijn website verspringende advertentiebanners heeft die soms de andere inhoud - zoals mijn excuus - overlappen.''

In de rectificatie staat: 'Marc van der Linden is nooit klant bij mij of mijn kliniek geweest of via mijn kliniek behandeld. Desondanks heb ik zijn foto's gebruikt bij een promotievideo van mijn kliniek waarin ik uitleg geef over maagverkleining, maagballon en maagband. Dat had ik niet mogen doen en zal ik ook niet meer doen. Daarvoor bied ik Van der Linden mijn excuses aan.'

Afspraken

Volgens media-advocaat Sander Dikhoff, de jurist van Van der Linden, bleek vorige week dat de rectificatie weliswaar was geplaatst, maar zodanig dat je die niet kon lezen omdat het excuus na een paar seconden uit beeld verdween. Dat is, zo liet hij weten aan Shownieuws, loodrecht tegen de afspraken in die gemaakt waren.

Absurd, vindt Gabriels. ,,De advocaat had mij er ook op kunnen wijzen dat de rectificatie niet goed zichtbaar was. Als ik dat had geweten, was het per direct hersteld.'' Ze vermoedt dat Dikhoff vanaf begin juni, in opdracht van Van der Linden, haar site minutieus in de gaten heeft gehouden. ,,Toen het even misging, rook Marc kennelijk weer geld.''

Gabriels is 'absoluut niet van plan' de gewenste schadevergoeding van bijna een kwart miljoen aan Marc van der Linden te betalen. ,,Hij mag blij zijn met de 10.000 euro die hij al van mij kreeg. Als hij beslag laat leggen op mijn bedrijf, dan overleef ik dat ook wel en eet ik er geen boterham minder om. De praktijk floreert, maar als Marc dit kunstje had geflikt bij een minder goed lopende kliniek, dan had hij met die megaclaim een bedrijf kapot kunnen maken en waren mensen op straat komen te staan.''

Volgens Van der Linden, zo vertelde hij recent aan deze site, schommelt zijn gewicht momenteel tussen de 91 en 93 kilo. De royalty-expert, die eerst 205 kilo woog, heeft tot op de dag van vandaag gezwegen over zijn succesvolle afvalmethode. Een maagverkleining? Daarover heeft hij nooit iets gezegd. Hij is bezig met een boek waarin hij alle ins en outs van zijn gewichtsverlies beschrijft. ,,Doel is om dat later dit jaar uit te brengen.''