Marc van der Linden is na ‘relatietrauma’ weer verliefd

Van der Linden wilde meer kwijt over zijn gewichtsverlies. Hij viel maar liefst 120 kilo af, iets wat jaren geleden tussen hem en zijn ex in begon te staan. ,,Het ergste was dat ik met iemand was die op dikke mannen viel. We hadden een hele goede relatie, maar toen ik afgevallen was en hij een keer dronken was, stapte ik uit de douche en dan had je dus dat vel. Of nou ja, huid. Het zijn kwabben. Dan boog hij voorover en zei hij vilein: That isn't pretty, is it? Daar moest ik om lachen, maar het was wel een keerpunt. Als ik achteraf kijk, speelde dat bij hem al langer. Hij was hartstikke trots en we zagen elkaar elke twee weken, maar hij zei nooit meer dat ik handsome was, of sexy.’’