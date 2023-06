Marcel en Gijs in hun nopjes met 611.000 kijkers, Derksen wordt ‘vaste kijker’

Dat blijkt uit de nieuwe aflevering van hun podcast Weer een dag, die dinsdag verscheen. ,,Wat een cijfers”, zegt Van Roosmalen. ,,Als je je die menigte voor je moet voorstellen, waanzinnig”, haakt Groenteman aan. ,,En wat ik lekker vind, is dat vanavond de helft afhaakt”, zegt Van Roosmalen. ,,Dus dan zitten we precies waar we willen, lekker in de marge, lekker in die kookpot te roeren. En dan zonder dat iemand het doorheeft hele mooie programma’s maken.”

De tijdelijke talkshow met Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen wordt gedurende de zomerstop uitgezonden ter vervanging van Vandaag inside. Hilversum hield de adem in, want de twee betekenen ‘nogal een kloof met die vrouwenmeppende vakantieparkbaas’, zei Jeroen Pauw afgelopen weekend op deze site, verwijzend naar SBS-ster Peter Gillis. Het duo maakt normaal gesproken voor BNNVara het programma Media inside.

Volledig scherm Analist Johan Derksen in de studio van het SBS-programma Vandaag Inside. © ANP

Ze konden in iedere geval VI-boegbeeld Johan Derksen bekoren. ,,Ik was al eerder een fan van ze, want ik heb ook als eerste gezegd binnen Talpa: die moet je binnenhalen”, zegt Derksen. ,,Maar de mensen die er verstand van hebben, die dachten dat ze niet bij Talpa zouden passen, maar dat blijkt een misvatting.” De presentator denkt dat ze het gaan redden. ,,Want ze doen waar ze goed in zijn”.

Het grootste probleem is ‘om iedere avond een leuke hoofdgast te vinden’, weet Derksen. Een suggestie heeft hij niet. ,,Nee, ik ben blij dat ik op vakantie ben en ik niet iedere avond hoef.” De volgende aflevering van Marcel & Gijs volgt hij ook graag, laat de presentator weten. ,,Ik ben een trouwe kijker.”

Haatrelatie

Derksen schoof het duo naar voren bij Talpa, maar een warme band hebben de andere mannen van VI niet zo met Van Roosmalen en Groenteman. ,,Wij hebben een soort haatrelatie’’, zo vatte Marcel van Roosmalen zijn band met Vandaag inside-presentator Wilfred Genee samen in zijn eigen podcast.

Toen Van Roosmalen twee weken geleden aanschoof bij Vandaag inside barstte er dan ook een bommetje. De columnist werd ongenadig hard aangepakt door Van der Gijp. Die vindt dat Groenteman en zijn collega zichzelf veel te serieus nemen, terwijl ze wel ieder ander belachelijk maken. Als voorbeeld haalde hij aan dat Groenteman in de uitzending van Vandaag inside eens Gijs Groenteboer werd genoemd. Daar zou Van Roosmalen Genee na afloop op hebben aangesproken, waar Gijp dan weer niets van begrijpt.

Van Roosmalen vertelt in zijn podcast dat hij na de uitzending twee weken terug boos was dat hij zo hard werd aangepakt, en achter de schermen dat ook duidelijk gemaakt heeft. Hij noemde naar eigen zeggen Genee onder meer ‘een idioot van een spelleider’.

Kijkcijfers

Met 611.000 kijkers scoren de zomerse vervangers zoals verwacht minder dan de mannen van VI, die vaak tegen een miljoen zitten of er zelfs net boven. Derksen voorspelde dat Marcel & Gijs rond de 700.000 kijkers zou trekken, maar daar zitten ze dus onder.

Nu hadden de kersverse SBS 6-presentatoren ook wel geduchte concurrentie: op RTL 4 keken er bijna een miljoen mensen naar Kijken zonder kopen en vervolgens 762.000 naar Jinek, op NPO 1 deed Bed & Breakfast gelijktijdig goede zaken met net iets meer dan een miljoen.

Intussen heeft gast Thierry van Aartsen spijt van een uitspraak die hij de eerste aflevering deed. Hij noemde zijn uitleg ‘te technisch’. ,,Ik weet niet of dat voor het SBS-publiek geschikt is.” Daarop werd hij direct door zijn tafelgenoten teruggefloten en op Twitter besloot hij na afloop er een bericht aan te wijden. ‘Als vaste SBS 6-kijker zou ik uiteraard nooit mijn medekijkers willen beledigen. Dit was een onhandige uitspraak van mij bij Marcel & Gijs die ik niet zo heb bedoeld.’

