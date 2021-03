Marco Borsato bij Linda: Voorlopig geen nieuwe liefde

De special van Linda’s Wintermaand was voor Borsato een zachte landing na een jaar waarin hij het publicitair flink te verduren kreeg. Begin 2020 kondigden hij en zijn vrouw hun scheiding aan, die voortkwam uit een aantal buitenechtelijke affaires van Borsato, waaronder een met pianiste Iris Hond. Hoewel deze misstappen vanavond aan bod kwamen, hoefde Borsato niet te vrezen voor kritische vragen. Wat hij er zelf over kwijt wilde volstond en dat was niet veel meer dan dat het korte affaires waren. Presentatrice Linda de Mol vroeg nergens kritisch op door.

Duidelijk is dat Borsato nog steeds gek is op zijn ex-vrouw. Of een hereniging er ooit nog inzit? ,,Leontine en ik hebben de vorm losgelaten’’, zei hij daarover cryptisch. Wel gaf hij aan dat oudste zoon Luca (22) erg boos was toen hij zijn kinderen vertelde over de toedracht van de scheiding. ,,Ik vroeg de kinderen of ze naar mij toe wilden komen omdat ik ze iets wilde vertellen. Hij zei: als je iets te vertellen hebt, kom je maar naar mij. Gelijk heeft hij.’’ Borsato vertelde dat hij nu elke donderdag de kinderen ziet. ,,Dan koken we en doen we spelletjes. Het huwelijk is kapot, maar we zijn met zijn vijven nog steeds een eenheid. De kinderen zijn loyaal naar ons allebei.’’

Volledig scherm Marco Borsato bij Linda de Mol op SBS 6 © SBS 6

Borsato vertelde dat hij tot diep in december zwaar in de put zat, tot suïcidale gedachten aan toe. ,,Misschien stap ik er wel uit, zo diep zat ik. Ik heb een half jaar lang onder een dekentje gelegen.’’ Zijn beste vriend Peter en zijn moeder, bij wie hij sinds de scheiding bivakkeert, hielpen de zanger door de crisis. Inmiddels zit hij weer ‘in het groen’, zo omschreef Borsato zijn huidige toestand. In december schreef hij zijn ex-vrouw een lange brief, waarin hij naar eigen zeggen de volle verantwoordelijkheid nam voor zijn daden.

De zanger betuigde meermaals zijn spijt van zijn misstappen, die hij beging omdat de stress na het faillissement van zijn bedrijf (2009) leidde tot verwijdering in zijn huwelijk. ,,Ik ben extravert, Leontine gaat er anders mee om. Toen kwam de ontrouw om de hoek kijken. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt en daarvoor betaal ik nu de prijs. Ik heb er ongelooflijk veel spijt van.’’

Op de vraag waarom hij zijn ontrouw aanvankelijk niet opbiechtte aan zijn vrouw, antwoordde Borsato: ,,Er was zo veel liefde in ons huwelijk, daarmee had ik zoveel stuk gemaakt.’’ Maar, zo erkende hij ook: ,,Het jokken zorgde voor gif in mijn lijf en heeft Leontines beeld van mij verpulverd.’’

Beterschap

De zanger, die afgelopen week met Rolf Sanchez en zijn vaste componist John Ewbank het nummer Een moment uitbracht, beloofde nog wel beterschap. ,,Ik kan het niet meer ongedaan maken, maar heb met mezelf afgesproken dat ik dit nooit meer wil. Ik ben er bijna aan onderdoor gedaan.’’

Een nieuwe liefde zit er voorlopig niet in, zei Borsato. ,,Voorlopig niet, I’m not available. Mijn hart is nog bezet. We zijn gescheiden op papier, maar dat ben ik nog niet in mijn hart.’’

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.