Marco Borsato maakt voorlopig geen muziek meer door burn-out

Met de bekendmaking van het nieuws is de agenda van Borsato voor onbepaalde tijd leeggemaakt. ,,Wat ik doe is mijn lust en mijn leven maar ik merk nu dat ik er echt doorheen zit, dat de energie weg is en dat ik met een burn-out te maken heb”, stelt de artiest in een reactie. ,,De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan.”

Bij concertorganisator Mojo merkten ze dat Borsato behoorlijk vermoeid was aan het eind van 2019. ,,We dachten: hij kan bijtanken in de kerstvakantie en dan kan hij er nu, in het nieuwe jaar, weer helemaal tegenaan. Dat bleek niet het geval”, zegt Marjanne Manders van Mojo. ,,Hij heeft jarenlang hard gewerkt, met vele hoogte- en een aantal dieptepunten. Hoe lang hij de tijd nodig heeft om te herstellen, weten we niet. Daarom is besloten om voor onbepaalde tijd zijn agenda leeg te vegen.”

Het betekent voorlopig een streep door plannen rond zijn 30-jarig jubileum, dat de zanger dit jaar zou vieren. In zijn meest recente nieuwsbrief liet hij zijn fans nog even in spanning voor wat er zou gaan komen. ,,Ik beloof snel mijn plannen met jullie te delen. Ik laat mijn 30-jarig jubileum natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.” Er stonden volgens Manders geen grote concerten of televisieklussen op stapel die al bekend waren. ,,Marco had een overvolle agenda met concerten, tv-werk, fotografie en zijn liefdadigheidswerk, maar er stond niks op de planning waar mensen bijvoorbeeld al kaartjes voor konden krijgen.”

Onverwacht

De beslissing van Borsato, die nauw samenwerkt met componist John Ewbank en duetten op zijn naam heeft staan met vele Nederlandse artiesten, komt onverwacht. De zanger sleepte in november nog de Ticket of the Year Award van Ticketmaster in de wacht. Borsato nam de prijs zelf in ontvangst in de Ziggo Dome in Amsterdam voor zijn serie van vijf concerten in De Kuip afgelopen zomer.

Die concerten werden Marco’s mooiste uit zijn carrière. ,,Zowel technisch als muzikaal was het een zogeheten masterpiece”, blikte hij terug. ,,Ons doel was om drie generaties bij elkaar te krijgen en dat is gelukt. Dat het dan zo wordt gewaardeerd is het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

Een van de dieptepunten afgelopen jaar is ongetwijfeld de storm die ontstond rond zijn affaire met pianiste Iris Hond. De relatie dateerde van een aantal jaar geleden, maar kwam pas recent naar buiten. Desondanks is zijn huwelijk met Leontine Borsato, met wie hij drie kinderen heeft ‘sterker gemaakt dan ooit’, liet hij toen weten.

In dat bericht verwees hij ook naar het faillissement van The Entertainment Group, dat hem in 2009 trof. ,,Wij hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement destijds niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk een zware wissel op ons heeft getrokken.’’ Het geld dat Barsato van zijn live-optredens in TEG stak, was hij kwijt.

Rust houden

In januari 2014 legde Borsato ook het werk neer nadat hij werd getroffen door een TIA; een bloedprop in de bloedvaten van de hersenen. Marco bekende daarna moeite te hebben met rust houden. ,,Als je zo’n druk baasje bent als ik, is het lastig.’’ Hij zei verder snel vermoeid te zijn. ,,En dat gevoel is niet altijd gerelateerd aan de inspanningen die ik lever.’’

Naar eigen zeggen is hij destijds door zijn positieve manier van in het leven staan, ‘als een feniks uit de as herrezen’. Eind 2015 vertelde hij tegen het AD: ,,Natuurlijk los je het probleem niet op door er anders tegenaan te kijken. Het maakt het wel draaglijker. Het relativeert.”