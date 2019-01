Marco Borsato naast Di-Rect op podium Vrienden van Amstel

Theaterim­pre­sa­rio Jacques Senf (72) overleden

14:55 Theaterimpresario Jacques Senf is vanmorgen op 72-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Maasland. Dat meldt Senf Theaterpartners. Jacques Senf gold als een iconische impresario en was in de jaren 60 onder meer manager van de Golden Earring. Hij stond daarnaast bekend als ongekroonde koning van Den Haag Beatstad.