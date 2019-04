Marco Borsato stond in zijn blote billen op parkeerplaats van sauna

Borsato beschrijft aan het Vrouw-katern van De Telegraaf hoe hij in het begin van zijn carrière (Borsato brak door in 1994) regelmatig naar de sauna van Hotel Zuiderduin ging. Op een mooie dag wilde hij buiten even afkoelen, toen de deur achter hem in het slot viel. ,,Ik keek om me heen en realiseerde me opeens dat ik de verkeerde uitgang had gepakt’', blikt de artiest terug. Met ‘het schaamrood op de kaken’ stond hij in zijn blote billen op het parkeerterrein van het hotel.