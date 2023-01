Marconi-talentprijs voor Nordin Besling, NPO Radio 1 beste zender

Rob van Someren wint eerste RadioRing Beste Presenta­tor

Rob van Someren, dj bij Radio 10, is donderdagavond in Hilversum verkozen tot beste radiopresentator. Het is de eerste editie waarin geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen de beste mannelijke en vrouwelijke presentator. Van Someren was niet in Hilversum aanwezig om zijn prijs in ontvangst te nemen.

