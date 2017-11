Marga Bult na beenbreuk op VVD-feestje: 'Mark Rutte belt me iedere dag'

Zangeres Marga Bult (61), die afgelopen vrijdag na een VVD-bijeenkomst in een Amsterdams appartement bij een val van de trap haar linkerbeen op drie plaatsen brak, wordt sindsdien elke dag gebeld door premier Mark Rutte. Volgens Bult is de minister-president erg bezorgd over haar gezondheid. ,,Dat hij naast zijn superdrukke werk altijd een momentje tijd voor mij vrijmaakt, is zó verschrikkelijk attent en lief.''

Eerste foto hartstikke naturel, mijn eerste #bedselfie #ziekenhuis 2e foto een vette #photoshop van dezelfde pic! Tja, een fanatieke Bult fan vond het kennelijk nodig mij flink op te klooien als 61 jarige blom. Hallo daar, ik ben toevallig wel zoals ik ben en heb elke lachrimpel zelf mogen verdienen. Levenskunst heet dat dacht ik! Lekker puh.😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@margabult) op 1 Nov 2017 om 13:35 PDT Heeft Mark Rutte u vrijdag zien vallen en is hij te hulp geschoten?

,,De premier heeft het niet zien gebeuren, omdat hij op dat moment al buiten stond. Gerard Joling, die er ook was, stond vlak voor me op die rottrap. Zijn maag draaide om toen hij het uitstekende bot net boven mijn enkel zag.''



Wie waren er nog meer?

,,Veel bekende liberalen zoals Frits Huffnagel, Willeke Alberti en ik ook, omdat ik als zelfstandig onderneemster als tientallen jaren trouw op de VVD stem.''



Wat ging er precies mis die avond?

,,Na afloop van de oergezellige bijeenkomst daalde ik als laatste gast vanaf de derde verdieping in totaal drie steile trappen af. Op de laatste trap besloot ik alvast de autosleutels uit mijn handtas te vissen. Exact op dat moment viel het licht in het trappenhuis uit. Ik schrok een beetje, en probeerde in het pikkedonker ter ondersteuning een leuning te grijpen. Die bleek er helaas niet te zijn. Vervolgens begon ik te wankelen en viel ik naar beneden. De klap die volgde, was gigantisch. Ik kwam op mijn voet terecht en hoorde 'krak'. Toen het licht weer aan floepte, zag ik een stuk bot uit mijn been steken.''

Pijnlijk zeker?

,,Natuurlijk. Als oud-verpleegkundige heb ik nog geprobeerd het bot een beetje terug te duwen, maar dat bleek onmogelijk. Gerard schrok zich kapot, maar uiteindelijk heeft Frits Huffnagel zich over mij ontfermd terwijl Gerard de ambulance belde. Frits is tot drie uur 's nachts bij me gebleven in het ziekenhuis. En al snel kwam het bericht over mijn megasmak ook bij Mark Rutte terecht. Hij heeft sindsdien elke dag kort gebeld om naar mijn gezondheid en herstel te informeren. Dat is nog eens een vriend.''

Inmiddels weer thuis vanuit het ziekenhuis met n #Bult geneesmiddelen en thuishulp voorzieningen. En nu eerst #twentse #krentenwegge #mooimoment Een foto die is geplaatst door null (@margabult) op 1 Nov 2017 om 13:41 PDT

Wat aardig!

,,Zeker! Ik ken hem al jaren op een vriendschappelijke manier. Hij is een aardige, hardwerkende man die meer menselijke kanten heeft dan menigeen denkt. Met nadruk: we zijn alleen bevriend hoor. Dat wil ik wel even duidelijk gezegd hebben. Anders ontstaan er weer roddels zoals 'Marga heeft iets met Rutte en wordt de nieuwe first lady'. Belachelijk. Ik ben nog aan het bijkomen van een recente echtscheiding na een huwelijk van dertig jaar.''

Wat gebeurde er verder na die val?

,,De chirurg oordeelde dat ik wel héél lullig moet zijn gevallen. Er was volgens de specialist sprake van een gecompliceerde breuk op drie plekken en een verhoogd infectiegevaar door de open wond. Met een metalen plaat en schroeven is de boel weer netjes gereconstrueerd. Het zou weer helemaal goed moeten komen, maar ik houd er wel een litteken van zeker dertien centimeter aan over.''

Al weer thuis?

,,Godzijdank wel! Ik mag dat pechbeen de komende zeven of acht weken niet belasten en voorlopig zit ik nog aan de antibiotica vanwege infectiegevaar. De pijn valt mee, maar me verplaatsen in huis is een drama. Ik heb een looprekje, krukken en rolstoel en heb alle meubels in de woonkamer aan de kant geschoven om meer bewegingsruimte te hebben. Ik krijg veel hulp van mijn kinderen: mijn zoons Joey (27) en Jim (25) en dochter Jill (28), die verpleegkundige is in het ziekenhuis in Almelo. Zij had net dienst toen ik daar binnen werd gebracht en geopereerd.''

Hoe verloopt de revalidatie?

,,Redelijk. Vervelend is dat ik nog steeds een beetje last heb van mijn rechterheup, die ik tien jaar geleden door een onfortuinlijke glijpartij in de winter verbrijzelde. Omdat ik nu steeds op mijn rechterbeen steun, keren die klachten terug. Erg balen.''

En verder?

,,Alle optredens zijn voorlopig afgezegd en dat is een financiële aderlating. Tijdens de crisis heb ik als zelfstandig ondernemer – uit oogpunt van bezuiniging – mijn gigantisch dure arbeidsongeschiktheidsverzekering stopgezet. Ik krijg nu dus geen aanvullende uitkering. Dat is een gevalletje van eigen schuld, dikke bult. Ik zal een beetje moeten interen op mijn privévermogen. Gelukkig draait het leven niet alleen om geld. Belangrijker is dat ik familie en vrienden heb, die me hier doorheen zullen slepen. Dat is eigenlijk het beste medicijn. Liefde, dat weet ik zeker, heelt ook.''

Van @vumcamsterdam over naar #Almelo #ziekenhuis. #eerstehulp en m'n eigen dochter @jillvaningen doet de opname. Dat is best apart en leuk ook eens mee te maken. Vandaag de #operatie aan de gecompliceerde #beenbreuk. Een foto die is geplaatst door null (@margabult) op 28 Oct 2017 om 22:48 PDT

