Margot Dames: Toneelversie Judas is geen Pistolen Paultje op het podium

Voor Willem Holleeder is in de toneelversie van Judas, de bestseller van Astrid Holleeder, geen rol weggelegd. Sterker: de naam van de Amsterdamse crimineel valt niet één keer. ,,We noemen hem bewust niet. In de voorstelling spreken we over hij, hem of broertje. Juist dat maakt dat hij indringend aanwezig is”, zegt Margo Dames (55), die Sonja, de oudste zus van het gezin Holleeder, speelt. Evenmin, zegt Dames, valt er ook maar één schot in Judas, anders dan in het boek, dat bol staat van de liquidaties en is gedrenkt in bloed. ,,Het wordt geen Pistolen Paultje op het podium.”