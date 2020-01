Margriet Vroomans: De oorlog nam een hele hap uit onze muziekgeschiedenis

Harry Pot­ter-ac­teur Rupert Grint duikt op in de Efteling

1 januari Bezoekers van de Efteling keken gisteren raar op toen ze de Britse acteur Rupert Grint (31) in het park zagen rondlopen. De komst van Grint, het meest bekend van zijn rol als Ron Wemel in de Harry Potter-films, was niet aangekondigd, zo laat een woordvoerster van het attractiepark in Kaatsheuvel weten.