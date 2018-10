Maria Peters: De Dirigent komt echt uit mijn tenen

Actrice Tara Reid uit vliegtuig gezet na woe­de-aan­val

7:57 De Amerikaanse actrice Tara Reid (42) blijkt gisteren door Delta Airlines uit een vliegtuig te zijn gezet. Volgens entertainmentsite TMZ gebeurde dat nadat de Sharknado-ster luidkeels haar woede had geuit over de plek die ze had gekregen op een vlucht van Los Angeles naar New York.