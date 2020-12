Mariah Carey vestigt record: ruim 17 miljoen streams in etmaal

De kerstklassieker staat jaarlijks in december hoog in alle hitlijsten. De Amerikaanse zangeres bracht het nummer in 1994 uit, als single van haar vierde studioalbum. All I Want for Christmas werd meteen door critici geprezen als een lied dat een zeer lange adem zou gaan hebben. Ze kregen gelijk, het is al bijna drie decennia de grootste hit van Carey tot nu toe. Het nummer won nog extra aan populariteit dankzij de belangrijke rol die het speelt in de populaire kerstfilm Love Actually uit 2003.