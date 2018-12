Mariah Carey wil kerst weleens in Nederland vieren

Het telefoongesprek is amper begonnen of Mariah Carey valt even stil. Met vragen over Kerstmis is de Amerikaanse zangeres inmiddels meer dan bekend, maar deze kreeg ze niet eerder. Wat er bijzonder is aan kerst in Nederland? Ze heeft – uiteraard – geen flauw idee. Het antwoord, twee kerstdagen in plaats van één, bevalt haar zeer. ,,Wow, ik wou dat wij dat hier ook hadden. Ik ben dol op kerst, ik wil het weleens in Nederland vieren.’’