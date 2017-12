Mariah na playbackblunder toch weer met jaarwisseling op Times Square

Volgens het management van Carey, die haar optreden uiteindelijk liet stilleggen, heeft de zangeres geen moment geaarzeld om toch weer op Times Square te gaan staan. ABC zou hebben toegezegd dat er de productie dit jaar beter is geregeld en dat technische problemen met het geluid niet zullen voorkomen. De liveshow van vorig jaar werd door een miljoenenpubliek bekeken. Beelden van Mariah's playbackblunder gingen de hele wereld over en waren na het incident dagenlang het gesprek van de dag op sociale media.



Tijdens het gewraakte optreden was te zien dat Mariah al na haar opkomst lijkt te worstelen met het geluid. Terwijl de geluidsband al was ingestart - met daarop ook vocalen van de zangeres - playbackte de ster duidelijk zichtbaar niet. Sterker nog: ze hield haar lippen stijf op elkaar tijdens de eerste tonen van haar hit Emotions. ,,We hebben niet geoefend voor dit nummer", vertelde ze het publiek geïrriteerd. ,,We missen een deel van de stemmen. Zet alsjeblieft die monitors aan. Ik probeer hier mijn best te doen." Toen die oproep niets uithaalde, gaf ze het op. ,,Het is wat het is, ik laat gewoon het publiek zingen", aldus Carey.