Marieke Elsinga: Etentjes en wijntjes, dat zal minder moeten

,,Natuurlijk is de ochtendshow enorm vroeg, maar dat geeft me ook de ruimte om later op de dag televisiewerk te kunnen doen. Mijn werk bij RTL Boulevard leent zich daar uitstekend voor en vanuit Qmusic krijg ik de ruimte om ook andere, eventueel buitenlandse, producties voor RTL te blijven doen.”

,,Het wordt een totaal ander ritme: vroeg erin, vroeg eruit. Nu sport ik bijvoorbeeld vaak in de ochtend. Dat zal ik moeten verplaatsen naar de middag of avond. Ik ben dol op etentjes en wijntjes, ook op een gewone dinsdagavond, dat zal heus minder moeten. Het zijn allemaal nieuwe uitdagingen die ik graag aanga. Ik kijk ook uit naar het avontuur met Mattie en heb veel vertrouwen in onze samenwerking. Vroeg opstaan is een offer dat ik daar graag voor maak, hoor. Mijn werk is mijn grote liefde en dat ik na slechts een paar jaar in dit vak al zo’n stap mag maken, stemt me heel gelukkig.”