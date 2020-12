Marieke Elsinga weet in laatste I Can See Your Voice eindelijk de nachtegaal eruit te pikken

De reputatie van Marieke Elsinga had dit eerste seizoen van het RTL-programma I Can See Your Voice toch een deukje opgelopen. Geen enkele keer wist de 34-jarige Qmusic-dj te voorspellen wie er wel of niet kon zingen. Wekenlang onderging ze de hoon van haar vriend en familie. Ze was er dan ook op gebrand vanavond tijdens de laatste aflevering van de reeks eindelijk eens die ene zoetgevooisde nachtegaal tussen de valse kraaien vandaan te plukken.

In I Can See Your Voice maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden wie van zes deelnemers kan zingen, zonder diegene te hebben gehoord. De kandidaat kiest een favoriet die vervolgens een duet zingt met zijn idool. Als diegene een stem blijkt te hebben als schuurpapier, kan de kandidaat fluiten naar de prijs en gaat het geld naar deze ‘bedrieger’. Vanavond speelde zangeres Emma Heesters samen met de 27-jarige fan Sabrina uit Heemskerk de muzikale spelshow om erachter te komen wie van de kandidaten beschikt over een gouden keeltje.

Kandidaat Sabrina (27) uit Haren kreeg gedurende de zangshow advies van Emma en het bekende panel BN’ers, bestaande uit Ronnie Flex, Jeroen van Koningsbrugje, Fred van Leer, Samantha Steenwijk en Marieke Elsinga, die qua score al van meet af aan onderaan bungelde. Een goede voorspelling was voor de presentatrice vanavond dan ook een prestigestrijd. ‘Niet naar Marieke luisteren’, was niet voor niets een gevleugelde uitspraak geworden de afgelopen weken. ,,Ik zit er elke donderdag naast en ben dat helemaal zat”, aldus de radiopresentatrice bij aanvang.

Quote Ik zit er elke donderdag naast en ben dat helemaal zat Marieke Elsinga

Ze had haar hoop gevestigd op kandidaat Motown Classic, de 45-jarige Franklin Beuk uit Zuidland (ZH). Aan hem de schone taak de eer van Marieke te redden met zijn versie van I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Na diens lipssyncronde was Marieke overtuigd; deze kandidaat playbackte niet overtuigend en dus kan hij juist écht zingen. Ze negeerde hartstochtelijk alle twijfel bij haar mede-panelleden en hield een uitvoerig pleidooi om haar keuze kracht bij te zetten. ,,Meneer Motown Classic, het was niet goed wat u net hebt gedaan. Het was prut geplaybackt en u hebt heel raar de microfoon vastgehouden”, stak Marieke van wal, om er vervolgens aan toe te voegen. ,,Daarom denk dat u het kan, ik voel het. Het zat er allemaal net een beetje naast, maar daarom denk ik dat u het kan. U kunt zingen, geloof me. Een topper ben je.”

Nadat Franklin het nummer heeft inzet sprong Marieke bijna een gat in de lucht. Het duurde zeker vier zinnen voor ze hoorde waarom Franklin in het dagelijks leven hondentrainer is. De presentatrice kon het nauwelijks geloven, maar moest zich toch neerleggen bij deze nieuwe teleurstelling.

Maar toen was daar Showgirl Sharon Sala (22) uit Schiedam. Haar playback-act ontlokte bij Emma Heesters na afloop zelfs een staande ovatie. Wie erna ook even mocht gaan staan, was Marieke. Ze had het goed geraden: Sharon kon fantastisch dansen, maar zingen bleek vooral een hobby voor onder de douche. Een stralende Marieke liet zich de complimenten en het applaus welgevallen, maar bleef daar wel nuchter onder natuurlijk. ,,Ik blijf bescheiden, maar dank”, grapte ze.

Het finaleduel ging uiteindelijk tussen Emma Heesters en Camerachick Eveline (27) uit Amsterdam. En… zij bleek inderdaad over een gouden keeltje te beschikken. Kandidaat Sabrina ging dolgelukkige naar huis met 5000 euro, die ze nu kan besteden aan haar goede doel: Het Prinses Máxima Kinderziekenhuis voorzien van zijden bloemstukken, die ze zelf maakt in haar atelier in Haren.

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: