Marieke kampt met kater en Jan zet 'wandelend hoofdkussen’ in het zonnetje

Het mag dan wel Dierendag zijn, voor Marieke Elsinga is het vandaag eigenlijk ‘Bierendag’. ‘Met een andere soort kater’, grapt de presentatrice.

Jochem Myjer had nooit gedacht dat hij zoveel van een 'eigenwijs wezentje’ kon houden.

Jan Versteegh is dol op zijn kat, maar vooral ook omdat het beestje zo nu en dan dienst doet als ‘wandelend hoofdkussen’.

Het is in huize Van Dam een grote beestenboel, maar presentatrice Nicolette houdt onbeschrijflijk veel van ze.

Xander de Buisonjé is maar wat blij dat het Dierendag is. Zijn kleine meid speelt namelijk voor hondenfluisteraar en die rust bevalt hem maar al te goed.

Vandaag stapt Frans Bauer even uit de spotlights, om zijn hond Jackie in de schijnwerpers te zetten.

Dat Bridget Maasland goed is voor haar hondje Zack kunnen we op Instagram zien, maar de presentatrice hoopt vooral dat we allemaal ‘wat liever worden voor dier en mens’.