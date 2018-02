Mark E. Smith stierf aan gevolgen van long- en nierkanker

,,Mark had een geweldig leven en genoot er met volle teugen van, altijd volgens zijn eigen regels", zo staat in een statement op de website van de band. ,,Wij, als zijn zussen, waren bevoorrecht daar onderdeel van uit te maken."

Smith overleed eind januari. In de jaren zeventig en tachtig vierde hij successen met The Fall. De band trad ook regelmatig op in Nederland en had hier een grote schare fans.