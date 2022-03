Mark Gillis kijkt uit naar oplossing overval: ‘Ik ben zwaar mishandeld, maar heb een kop van staal’

Joost Spijkers winnaar van 30e Annie M.G. Schmidt­prijs

Joost Spijkers heeft de Annie M.G. Schmidtprijs, de onderscheiding voor het meest indrukwekkende Nederlandse theaterlied van het jaar, gewonnen. De zanger en acteur won de prijs voor zijn lied over de dood, Welkom Thuis, uit zijn theatervoorstelling Hotel Spijkers. Zo werd vanavond bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Theater Bellevue in Amsterdam.

27 maart