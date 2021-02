Mark Rutte doet boekje open over klunzig moment bij Beatrix

Podcast ‘Met Obama als vader, heeft Malia wel een prima kruiwagen’

19 februari Acteur, zanger en schrijver Donald Glover heeft een meerjarendeal gesloten met Amazon, om exclusief series en films te maken voor Amazon Prime Video. De eerste serie is al aangekondigd: een remake van de film Mr. & Mrs. Smith, de film die aan de wieg stond van de relatie tussen Brad Pitt en Angelina Jolie. Maar hij gaat ook samen met Malia Obama - de dochter van - een serie maken genaamd Hive. In deze aflevering van Bingewatchers hebben Kevin Goes en Charlene Heezen het daar over.