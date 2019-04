Mark Strong is specialist in het spelen van schurken

Penoza-fans opgelucht: drugskonin­gin Carmen is niet dood

9:55 Fans van hitserie Penoza kunnen opgelucht ademhalen. Drugskoningin Carmen van Walraven, van wie het lot onzeker was na de vijfde en laatste serie, heeft haar val in het water overleefd. Op een nieuwe persfoto van de Penoza-film is een bloederige mugshot te zien van Monic Hendrickx in haar rol als Carmen.