Marlijn is gelukkig zonder make-up en eerste BN’er slachtoffer processierups

Spoiler alert Nú al drama in Temptation Island VIPS: ‘Zij is de enige waar ik bang voor ben’

19:03 De begeerlijke vrijgezellen hebben in de eerste aflevering van Temptation Island VIPS hun slag nog niet eens geslagen, of de onzekerheid slaat al toe bij de koppels. Vooral Pommeline, die ooit zélf verleidster was, kon haar tranen niet bedwingen toen ze zag dat de sexy single Lie ook van de partij was in de mannenvilla. ,,Zij is het enige meisje waar ik bang voor ben”, sprak ze haar paniek uit.