Marlijn Weerdenburg presenteert zandcompetitie

video Jennifer Lopez steelt de show in enorme jurk met tienduizen­den kristallen

9:57 De show stelen tijdens een groot mode-evenement in New York: laat dat maar aan Jennifer Lopez over. De 49-jarige superster verscheen gisteren op de rode loper van de uitreiking van de CFDA Fashion Awards in een bijzondere creatie van Ralph Lauren: een gigantische knaloranje rok met glittertop, die was bedekt met maar liefst ruim 43.000 kleine kristallen.