Marlijn Weerdenburg schittert in Diana & Zonen alsof ze nooit anders heeft gedaan

Theater laat Theo Maassen optreden voor volle zaal en negeert regels: 'Het is mooi geweest'

10 september Het Haarlemse Theater de Liefde lapt volgende week de coronaregels aan zijn laars en laat cabaretier Theo Maassen optreden voor een volle zaal. Na de beelden van een drukbezochte Formule 1 in Zandvoort wil het bestuur zich niet in bochten wringen om de zaal slechts voor twee derde te vullen, zoals de regels voorschrijven. Een mogelijke boete neemt het theater voor lief. De gemeente stelt dat niet over het besluit is overlegd en wil in gesprek met de organisatie.