Marlijn Weerdenburg staat stil bij gemis moeder: ‘Het gat in mijn hart blijft’

In april maakte Weerdenburg, die toen nog in verwachting was van haar tweede kindje, bekend dat haar moeder was overleden. ‘Na een kort en plotseling ziekbed, hebben we afscheid moeten nemen van de liefste moeder en oma denkbaar’, schreef ze destijds. ‘Dubbel zo moeilijk te bevatten, zo aan het einde van mijn zwangerschap. We kunnen het zelf nog maar amper geloven dat ze er echt niet meer is’, aldus Marlijn. ‘Dankbaar ben ik haar, voor haar onbaatzuchtigheid. Voor alle liefde, aandacht en zorg die ze aan mij en m’n naasten heeft gegeven.’