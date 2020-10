Marlijn Weerdenburg zwanger van tweede kindje: ‘Hopelijk geniet ik nu meer’

Presentatrice en zangeres Marlijn Weerdenburg (37) is zwanger van haar tweede kindje. Dat vertelt ze in een nieuwe aflevering van de podcast Podnataal . Ondanks een zware eerste bevalling van zoon Teun (3) kan ze ‘niet wachten om het weer mee te maken’.

,,Ik ben er heel blij om dat ik weer moeder mag worden en dat Teun een broertje of zusje krijgt’’, aldus Marlijn. ,,Hij zegt zelf alleen maar: ‘mama, ik wil echt een zusje, ik wil geen broertje’. Dat vind ik heel leuk, dat ‘ie juist een zusje wil. Ik heb zin in de tweede bevalling.’’

Dat is opvallend, beaamt Marlijn, want haar eerste was behoorlijk zwaar. En de maanden daarna waren helemaal een worsteling. De actrice had zich op de bevalling voorbereid, maar niet op de tijd die volgde. Ze vond het moeilijk ineens zo’n grote verantwoordelijkheid te hebben en raakte soms in paniek. ,,Maar nu weet ik hoe het ongeveer is’’, zegt Marlijn. ,,Ik kijk ernaar uit. En ik ben benieuwd: hoe gaat het zijn, die eerste maanden, ga ik er meer van kunnen genieten? Dat hoop ik zo.’’

Verheugen

Het KRO-NCRV-gezicht wil op termijn graag weten of er een jongen of meisje in haar buik zit. ,,Ik heb vrienden die het niet willen weten bij zichzelf, ik vind dat zo stoer en dapper, hoe cool. Maar ik vind het moment dat de baby op de wereld komt al zo mooi, dan heb je nóg een verassing. Ik heb gewoon zin om me te verheugen. Lekker met kleertjes bezig te zijn, dat ik weet wat er komt. Ik hou van verheugen.’’

Marlijn voelt zich in elk geval goed. ,,De eerste weken was ik wel echt misselijk. Dat was ik vergeten, mijn moeder zei dat ik dat bij Teun ook had. En hartstikke moe. Maar dat hoort erbij en dat neem ik er met alle liefde bij. Want er wordt een kindje gemaakt, het is logisch dat daar heel veel energie naartoe gaat.’’

