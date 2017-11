Marly bevallen van dochtertje en Fajah wiegt sexy voor beslagen spiegel

Hazestelg heeft verdriet

De kleine André Hazes (1) heeft tijdens zijn vakantie in Florida zo genoten van de nachtjes bij papa en mama in bed, dat hij nu pertinent nee zegt tegen zijn eigen bedje. Monique is ten einde raad en vraagt haar fans om hulp, want haar mannetje doet nu middagdutjes op de bank.

Na twee weken lang bij papa en mama geslapen te hebben, wilt deze jongen niet meer in z'n eigen bedje slapen. Ook nu in de middag niet.. Alleen maar huilen...🙁 Tips? Een foto die is geplaatst door MoniQue Noël (@moniquenoell) op 1 Nov 2017 om 6:13 PDT

Tweede dochter voor Marly van der Velden

Marly van der Velden is bevallen van haar tweede kindje. De GTST-actrice en haar vriend Mike hebben opnieuw een dochter gekregen. ,,Daar is ze dan!! Nog meer liefde erbij", schrijft Marly op Instagram bij een foto van het meisje dat de naam Jackie-Rey heeft gekregen. Marly kondigde in mei aan dat er gezinsuitbreiding in aantocht was. De eerste dochter van de actrice, Sammy-Rose, werd in september 2014 geboren.

Daar is ze dan!! Nog meer liefde erbij... Jackie-Rey Meijer, 30-10-2017. #familie @cleric23 Een foto die is geplaatst door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 1 Nov 2017 om 5:53 PDT

Jan 'schrikt' van bierdrama

Jan Smit fotografeerde een triest tafereel in zijn woonplaats Volendam: een situatie die het predikaat bierdrama verdient. Bij een plaatselijke supermarkt ging het goed mis tijdens het uitladen van kratten. De inhoud van honderden flessen liep zo de goot in. ,,Doodzonde'', aldus de zanger.

Ondertussen in Volendam... Dit is toch wel doodzonde! 🙈 Een foto die is geplaatst door JAN SMIT (@jansmitcom) op 1 Nov 2017 om 3:35 PDT

Tatjana geniet ondanks roddels

Volgens roddelblad Party botert het niet echt meer tussen Tatjana Simic en haar vriend, multimiljonair Lex van Hessen. Kees uit Flodder zou, zo wordt gemeld, dolgraag met Van Hessen willen trouwen maar die lijkt de boot af te houden. Of dat allemaal waar is en of er een liefdesbreuk aan zit te komen? Tatjana genoot vandaag nog steeds van haar kopje koffie (met melk) in Monaco waar ze samenwoont met haar schatrijke partner die ook nog een megavilla op Hawaii heeft.

Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 1 Nov 2017 om 0:33 PDT

Goor heeft er nu al zin in

Gordon gaat morgen in de tweede aflevering van de RTL4-reeks Gorden gaat trouwen, maar met wie, weer stevig daten met drie potentiële echtgenoten. Volgens Goor, die natuurlijk al heeft gekeken, wordt het weer 'te gek'. Vorige week viel hij als een blok voor de Leidse horecaman Rogier. Uit een korte preview blijkt overigens dat er net als vorige week wederom een vrouw is die geïnteresseerd is in de homoseksuele entertainer.

Aflevering twee is zo te gek!! #gordongaattrouwen Een foto die is geplaatst door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 31 Oct 2017 om 12:41 PDT

Fajah blijft blij met eigen lijf

Fajah Lourens is nog steeds erg onder de indruk van haar eigen killerbody. Ze poseert dan ook uitgebreid in wat weinig verhullende lingerie voor een badkamerspiegel om, met een enorme gsm in de hand, van zichzelf te genieten.

GOODNIGHT... My lovely killerbody #mkbm #motivation Een foto die is geplaatst door MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) op 31 Oct 2017 om 15:22 PDT

Marc voelt zich een vorst

Koningin Máxima begon dinsdag haar driedaagse VN-werkbezoek aan Nigeria en daar was de tientallen kilo's afgevallen royaltyexpert Marc van der Linden natuurlijk als de kippen bij. Hij koos een aardig hotel uit voor zijn verblijf. ,,Ik zit hier als een vorst.''

Wachten op koningin Máxima kan best aangenaam zijn. HM zit in het vliegtuig en ik als een vorst aan het zwembad... Een foto die is geplaatst door Marc van der Linden (@marcvanderlindenm) op 30 Oct 2017 om 5:57 PDT

Tanja neemt moeder mee

Actrice Tanja Jess is met haar moeder naar de première gegaan van de nieuwe Nederlandse speelfilm Oh Baby die werd geregisseerd door Thomas Acda.

Première #OhBaby in #tuschinski met mn mams 😊 Een foto die is geplaatst door Tanja Jess (@tanjajess) op 30 Oct 2017 om 12:20 PDT

Kelly begint de dag bloederig

Au! Mediapersoonlijkheid en parttime prostituee Kelly van der Veer heeft vanmorgen één van haar gitzwarte horrorharsnagels gebroken. En dat was, zo toont ze met een ietwat onsmakelijke foto, een bloederige Halloweentoestand.

Volledig scherm © Instagram Kelly van der Veer

Anne-Marie als 'laaf'

Actrice Anne-Marie Jung (41) komt met een hilarische foto op de proppen waarop ze volgens eigen zeggen te zien is als Eftelinglaaf. ,,Kort na het nemen van deze foto werd ik bij m’n familie weggehaald door een lavenhandelaar'', schertst Anne-Marie bij een jeugdkiekje.

Kort na het nemen van deze foto werd ik bij m’n familie weggehaald door een lavenhandelaar en in de @efteling gezet #lavenland #laafje #lavenschool #hetvolkvanlaaf Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 1 Nov 2017 om 3:17 PDT

Winston ergert zich aan voorbarige kerstmuziek

Presentator Winston Gerschtanowitz en zijn vrouw/collega Renate hebben zich kapot geërgerd in Londen waar ze van een korte vakantie genieten. In een winkel daar werd, zo laat Winston horen en zien, nu al kerstmuziek gedraaid. Natuurlijk werd het personeel 'ernstig' op die wat voorbarige muziekkeuze aangesproken.

Kom ik een winkel...nou eigenlijk heel lekker tentje @belle.folie binnen. Moet je horen wat ze daar op hebben staan op 31 oktober Haha ⛄️☃️⛄️☃️ Een foto die is geplaatst door Winston Gerschtanowitz (@winstongerschtanowitz) op 31 Oct 2017 om 12:33 PDT

Samantha heeft het maar druk

De Haagse levensliedzangeres Samantha Steenwijk (31) loopt nog steeds op wolkjes na haar succesvolle The Voice-auditie vorige week. De blondine wordt platgebeld door landelijke media en natuurlijk ging ze ook even langs bij de lokale omroep in haar woonplaats.

Opnames bij @omroep_west om te praten over @thevoiceofholland #samanthasteenwijk #tvoh #thevoiceofholland #omroepwest Een foto die is geplaatst door Samantha Steenwijk (@samanthasteenwijk) op 31 Oct 2017 om 6:07 PDT

René gaat voor kaal

Musicalacteur René van Kooten vond zichzelf er vanmorgen tijdens het nat scheren niet echt aantrekkelijk uitzien.

Sweeney’s return! @zonnehuismuziektheater #sweeneytodd #scheerjeweg #scheren #barbier #meerbarbier Een foto die is geplaatst door Rene van Kooten (@renevankooten) op 1 Nov 2017 om 3:13 PDT

Christina viert rokend feest

Christina, de dochter van Patricia Paay en haar ex-man Adam Curry, vierde gisteren de verjaardag van haar vriendin. Om te onderstrepen dat ze zielsgelukkig is met de vrouw van haar leven, kwam ze met een door een fotograaf gemaakt kiekje waarop de dames rokend op bed zitten.

Happy birthday to my number one and best friend fo life @shenta__ 🕺🏻🕺🏽here’s to many more years baby ❤️ 📸: @paulbellaart Een foto die is geplaatst door Christina Curry (@katinkacoorie) op 31 Oct 2017 om 13:14 PDT

Douwe gaat er weer voor

Douwe Bob is aan het trainen geslagen om weer wat fitter en strakker te worden en dat doet de singer-songwriter onder meer met oefeningen in de frisse buitenlucht. Zijn hondje kijkt kwispelend toe.

Okay! Here we go! #gettingfitagain #muaythai @jeroenweerdenburg Een foto die is geplaatst door Douwe Bob (@douwebob) op 1 Nov 2017 om 0:32 PDT

Leco's muze Angela

Kapper en visagist Leco van Zadelhoff heeft Angela Groothuizen - een van zijn favoriete modellen - eens goed onder handen genomen. Het eindresultaat noemt hij glam to the bam.

Glamming my favo @angelagroothuizen .. glam to the bam.. #lecolook #hair #makeup #glamourtogo #lecolashes #lecobrushes Een foto die is geplaatst door null (@lecolook) op 30 Oct 2017 om 6:22 PDT

Nieuw werk van Anouk

Rockchick Anouk is weer eens de studio ingedoken om wat nieuwe nummers op te nemen. Ze geeft in een ultravaag videootje alvast een voorproefje van wat er komen gaat.