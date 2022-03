Mart Hoogkamer en Donnie nemen afstand van Lil Kleine: ‘Van een vrouw blijf je af’

Lil Kleine is sinds gisterochtend weer op vrije voeten. Op beelden van Shownieuws was te zien hoe hij breeduit lachend, met een vuilniszak vol persoonlijke spullen, de gevangenis verliet. Dat fragment werd gisteravond ook bij Jinek getoond, waar Hoogkamer en Donnie te gast waren om te praten over hun samenwerking.



,,Ik vind gewoon dat je met je handen van een vrouw moet afblijven”, reageert Hoogkamer onomwonden op de vraag van Eva Jinek hoe hij naar de zaak kijkt. ,,Ik zie hoe dit soort dingen aflopen. Ik heb nog nooit aan een vrouw gezeten en dat zal ik ook nooit doen”, vult de zanger aan.



Rapper Donnie kent Lil Kleine nog uit de begintijd van zijn carrière. ,,Maar wij zijn nooit vrienden geweest. Precies wat Mart zegt: je komt niet aan vrouwen. Geweld is in het algemeen niet de oplossing. Wat hij daar bij die auto heeft gedaan, nee, dat kan niet.”



Lil Kleine zou het hoofd van Vaes tussen een autodeur hebben geklemd. De beelden van het incident zorgden al eerder voor een stortvloed aan afkeurende reacties van BN’ers. Zo namen Jim Bakkum, Anouk, Olcay Gulsen, Kim Feenstra, Laura Jansen en Miljuschka Witzenhausen al afstand van de rapper. FunX stopte met het draaien van de muziek van Lil Kleine, Spotify schrapte hem uit afspeellijsten en ook platenlabel Sony Music zette de samenwerking stop.