Mart Hoogkamer gaat Spanje-lied van Bassie en Adriaan coveren

Na jaren wachten komt droom Rob Kemps uit: festival in zijn achtertuin

Ruim twee jaar nadat Rob Kemps zijn eigen festival Total Loss in Best had aangekondigd, komt zijn droom na enig uitstel vanwege corona volgend weekend dan eindelijk uit. ,,Ik kom zelf uit Best dus dat dit gewoon bij mij in de achtertuin gaat gebeuren, is natuurlijk supergaaf!”, zegt de zanger van Snollebollekes enthousiast in gesprek met het ANP.

27 augustus