Mart Hoogkamer gaat theaters in met eigen show

,,Het is bizar wat ik allemaal in het afgelopen jaar heb mogen meemaken,” zegt Hoogkamer over zijn theaterdebuut. ,,Een nummer 1-hit, twee keer in een uitverkocht Rotterdam Ahoy mogen staan, ik heb een Buma Award ontvangen en nu een waanzinnige theatershow met eigen band. En ja, het kon natuurlijk niet anders dan dat de première in mijn stad Leiden plaatsvindt.”

Hij vindt het ‘een eer’ dat hij nu ‘in een rijtje namen van artiesten’ komt met een eigen theatershow. In de theatervoorstelling laat de Ik ga zwemmen-zanger zowel verschillende Nederlandse als Engelse nummers horen. De show is tot en met december dit jaar te zien in verschillende theaters, waaronder Theater de Stoep in Spijkenisse, het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam en MartiniPlaza in Groningen.