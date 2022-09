Mart Hoogkamer krijgt eigen tv-programma

Reacties op stilgebo­ren baby in GTST raken actrice Bertrie in het hart

Actrice Bertrie Wierenga (32) is geroerd door de vele reacties die ze krijgt op haar rol van Shanti in de soap Goede tijden slechte tijden. Maandag was in de seizoensopener te zien hoe Shanti’s baby stil geboren wordt.

31 augustus