Martien Meiland ontdoet autoruit van ijs met kentekenplaat: ‘Zo’n grote fout gemaakt’

Het hebben van een gepersonaliseerd kenteken is in België de normaalste zaak van de wereld. Martien Meiland vond dat zo’n leuk idee, dat hij zijn eigen kenteken liet maken waarop ‘Mar10' te lezen valt. De flamboyante verschijning was alleen éven vergeten dat dat soort platen in Nederland niet zijn toegestaan. En dus verdween het nummerbord weer in de kofferbak van zijn Mini. Wie dacht dat Martien er vervolgens niet meer naar zou omkijken, had het mis. De kentekenplaat bleek, zo dacht Martien aanvankelijk, namelijk prima te werken om je autoruiten mee te krabben.



En dus zagen 1.554.000 kijkers gisteravond hoe Martien in alle haast - want hij moest naar de supermarkt - de autoruit van Erica ontdeed van al het ijs met zijn gepersonaliseerde kentekenplaat. Dat leek in eerste instantie goed te werken, al kwam Martien er even later achter dat het toch niet zo’n goed idee was: de autoruit zat vol met krassen. Tijdens het bezichtigen van een kast van een woning in Leiderdorp greep Martien gelijk zijn kans om te vertellen wat hem was overkomen. ,,Ik zal gelijk dat hele vervelende vertellen”, riep hij uit toen dochter Montana en haar vriend Dirk arriveerden. ,,Wat dan?”, reageerde Montana.