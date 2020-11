Martien Meiland wint Loden Leeuw: meest irritante BN’er in reclame

Koppels gaan elkaar ontmoeten in nieuw seizoen Married at First Sight

15:35 Liefhebbers van het programma Married at First Sight kunnen vanaf 5 januari genieten van een nieuw seizoen van de RTL 4-show. Nieuw in deze reeks is dat de koppels elkaar gaan ontmoeten tijdens een speciaal weekend. Daar kunnen de kersverse bruidsparen elkaar helpen bij hun prille huwelijksproblemen.